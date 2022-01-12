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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за 7,5 місяців

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 12 січня встановлений на рівні 27,50 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім з половиною місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5093 гривень за 1 долар (+0,0095 грн). При цьому курс долара на 11 січня становить: 27,4998 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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