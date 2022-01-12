НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 7,5 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на уровне 27,50 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь с половиной месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5093 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 27,4998 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)