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НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 7,5 месяцев

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Украина, Среда 12 января 2022 06:15
НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 7,5 месяцев Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на уровне 27,50 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь с половиной месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5093 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 27,4998 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 7,5 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 7,5 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,21 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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