НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за 7,5 місяців
Офіційний курс гривні до долара на 12 січня встановлений на рівні 27,50 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім з половиною місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5093 гривень за 1 долар (+0,0095 грн). При цьому курс долара на 11 січня становить: 27,4998 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.