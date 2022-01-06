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Курс доллара на межбанке поднялся до уровня 27,50 гривен

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Украина, Четверг 06 января 2022 10:13
Курс доллара на межбанке поднялся до уровня 27,50 гривен Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 8 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,0447 - 31,0673 грн/евро, российский рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке поднялся до уровня 27,50 гривен

Напомним, 5 января торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,4200 - 27,4400 грн/доллар, евро 30,9955 - 31,0181 грн/евро, российский рубль 0,3618 - 0,3622 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс вырос на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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