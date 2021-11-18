НБУ повысил официальный курс доллара еще на 10 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на уровне 26,51 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,5147 гривен за 1 доллар (+0,1014 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составляет 26,4133 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)