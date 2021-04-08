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НБУ повысил официальный курс доллара на 8 апреля

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8923 гривен за 1 доллар (+0,0539 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,06 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.

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