ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ повысил официальный курс доллара на 5 января

Новина українською →
Украина, Среда 05 января 2022 06:15
НБУ повысил официальный курс доллара на 5 января Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 5 января 2022 года установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс доллара к гривне вырос в первый торговый день 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) 5 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,2976 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 27,2782 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 5 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 5 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,90 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза