НБУ повысил официальный курс доллара на 5 января

Официальный курс гривны к доллару на 5 января 2022 года установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс доллара к гривне вырос в первый торговый день 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) 5 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,2976 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн). При этом курс доллара на 4 января составляет: 27,2782 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)