НБУ підвищив офіційний курс долара на 5 січня

Офіційний курс гривні до долара на 5 січня 2022 року встановлений на рівні 27,29 гривень за долар. Курс долара до гривні виріс в перший торговий день 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,2976 гривень за 1 долар (+0,0194 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 27,2782 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)