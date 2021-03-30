НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)