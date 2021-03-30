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НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта Фото: курс доллара растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 30 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,96 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

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