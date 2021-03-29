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Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 10:12
Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен Фото: курс доллара упал ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,96 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9600 - 27,9800 грн/доллар, евро 32,9368 - 32,9604 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3690 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен

Напомним, 26 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,0002 - 33,0237 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс снизился менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на таком уровне: 27,9679 гривен за 1 доллар (-0,0019 грн). При этом курс доллара на 26 марта составляет: 27,9698 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение трех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

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