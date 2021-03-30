НБУ підвищив офіційний курс долара на 30 березня

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня, встановлений на рівні 27,96 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9694 гривень за 1 долар (+0,0015 грн). При цьому курс долара на 29 березня становить: 27,9679 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)