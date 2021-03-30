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НБУ підвищив офіційний курс долара на 30 березня

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 30 березня Фото: курс долара зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня, встановлений на рівні 27,96 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9694 гривень за 1 долар (+0,0015 грн). При цьому курс долара на 29 березня становить: 27,9679 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 30 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 30 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,98 гривень за долар, курс купівлі до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 32,96 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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