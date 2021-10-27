ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

НБУ повысил официальный курс доллара на 27 октября

Новина українською →
Украина, Среда 27 октября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 27 октября Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд после падения до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,419 гривен за 1 доллар (+0,0681 грн). При этом курс доллара на 25 октября составляет 26,3509 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 27 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 27 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,65 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
DAILY
Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID