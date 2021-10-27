НБУ підвищив офіційний курс долара на 27 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на рівні 26,41 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,419 гривень за 1 долар (+0,0681 грн). При цьому курс долара на 25 жовтня становить 26,3509 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)