НБУ повысил официальный курс доллара на 27 августа

Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на уровне 26,77 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после падения до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7744 гривен за 1 доллар (+0,067 грн). При этом курс доллара на 26 августа составляет 26,7074 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,47 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,65 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.