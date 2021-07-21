НБУ повысил официальный курс доллара на 21 июля

Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2205 гривен за 1 доллар (+0,0073 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,2132 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)