НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 липня

Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2205 гривень за 1 долар (+0,0073 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,2132 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)