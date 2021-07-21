ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 липня

Новость на русском →
Україна, Середа 21 липня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 липня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2205 гривень за 1 долар (+0,0073 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,2132 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 32,07 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
DAILY
Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Війна, фенол і німці. Чим живе український Нью-Йорк біля лінії фронту