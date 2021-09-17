НБУ повысил официальный курс доллара на 17 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на уровне 26,66 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6672 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет: 26,645 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)