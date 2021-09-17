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НБУ повысил официальный курс доллара на 17 сентября

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 17 сентября Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на уровне 26,66 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6672 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет: 26,645 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 17 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 17 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,41 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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