НБУ підвищив офіційний курс долара на 17 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлений на рівні 26,66 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6672 гривень за 1 долар (+0,0222 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить: 26,645 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)