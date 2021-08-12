НБУ повысил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа 2021 года составляет 26,80 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на уровне 26,80 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)