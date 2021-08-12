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НБУ повысил официальный курс доллара

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Украина, Четверг 12 августа 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара Официальный курс гривны к доллару на 12 августа 2021 года составляет 26,80 гривен
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на уровне 26,80 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,37 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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