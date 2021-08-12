ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ підвищив офіційний курс долара

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 серпня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня 2021 року становить 26,80 гривень
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на рівні 26,80 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,79 гривень за долар, курс в покупці до 26,77 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,37 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну