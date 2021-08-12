НБУ підвищив офіційний курс долара

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня 2021 року становить 26,80 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на рівні 26,80 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)