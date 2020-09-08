НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 27,8032 гривен за 1 доллар (+0,0523 грн). При этом курс доллара на 8 сентября составляет 27,7509 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 1 копейку до 32,82 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 сентября справочный курс на уровне 27,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 сентября (27,73 грн)

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 8 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 32,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,59 - 7 сентября), продажи - 27,85 (27,81 - 7 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,41 (32,39 - 7 сентября), продажи - 32,88 (32,89 - 7 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,42 - 7 сентября), продажи 3,78 (3,78 - 7 сентября) грн за 10 рублей.