НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 27,8032 гривень за 1 долар (+0,0523 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить 27,7509 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 8 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,82 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 вересня довідковий курс на рівні 27,79 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 вересня (27,73 грн)

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 8 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,59 - 7 вересня), продажу - 27,85 (27,81 - 7 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,41 (32,39 - 7 вересня), продажу - 32,88 (32,89 - 7 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,42 - 7 вересня), продажу 3,78 (3,78 - 7 вересня) грн за 10 рублів.