НБУ на 2 сентября повысил официальный курс доллара

Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на таком уровне: 27,6049 гривен за 1 доллар (+0,0431 грн). При этом курс доллара на 1 сентября составляет 27,5618 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,01 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 сентября справочный курс на уровне 27,60 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 августа (27,56 грн)

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 1 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,68 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 33,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,39 - 31 августа), продажи - 27,68 (27,64 - 31 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,47 (32,27 - 31 августа), продажи - 33,01 (32,81 - 31 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,43 - 31 августа), продажи 3,80 (3,78 - 31 августа) грн за 10 рублей.