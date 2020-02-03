НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 25,0836 гривен за 1 доллар (+0,0542 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет 25,0294 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 3 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 25,12 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 27,81 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 февраля справочный курс на уровне 25,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 января (25,01 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,15 гривен за доллар, курс евро вырос на 21 копейку до 27,86 гривен за евро

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,92 (24,85 - 31 января), продажи - 25,15 (25,08 - 31 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,28 - 31 января), продажи - 27,86 (27,65 - 31 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,63 (3,65 - 31 января), продажи 3,96 (3,98 - 31 января) грн за 10 рублей.