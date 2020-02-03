Курс доллара продолжил рост в начале недели

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,15 гривен за доллар, курс евро вырос на 21 копейку до 27,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,92 (24,85 - 31 января), продажи - 25,15 (25,08 - 31 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,47 (27,28 - 31 января), продажи - 27,86 (27,65 - 31 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,63 (3,65 - 31 января), продажи 3,96 (3,98 - 31 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,95-25,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 3 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 25,12 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 27,81 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 февраля справочный курс на уровне 25,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 января (25,01 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27-31 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. При этом центробанк в течение недели не проводил интервенций по покупке валюты.

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн.