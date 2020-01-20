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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Финансы     20.01.2020 - 10:35
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дорожать

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,33 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,98 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2900 - 24,3300 грн/доллар, евро 26,9497 - 26,9868 грн/евро, российский рубль 0,3944 - 0,3955 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2900

24,3300

EUR/UAH

26,9497

26,9868

RUB/UAH

0,3944

0,3955

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 17 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2950 - 24,3250 грн/доллар, евро 26,9397 - 26,9705 грн/евро, российский рубль 0,3946 - 0,3955 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,25 гривен за доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 24,2527 гривен за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривен за 1 доллар.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 13-17 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов, что на 48 млн долларов меньше, чем неделей ранее (148 млн долларов). За минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке НБУ на 20 января повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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