Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,71 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8100 - 24,8500 грн/доллар, евро 27,6755 - 27,7176 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8100 24,8500 EUR/UAH 27,6755 27,7176 RUB/UAH 0,3915 0,3924

Напомним, 1 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8300 - 24,8700 грн/доллар, евро 27,7251 - 27,7673 грн/евро, российский рубль 0,3905 - 0,3913 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 2473,8144 гривен за 100 долларов (-8,0945 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.

Напомним, население Украины в октябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1413,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1504,8 млн долларов. Таким образом в октябре чистая покупка валюты населением составила 91,5 млн долларов, в то время как сентябре наблюдалась чистая продажа (на 88,8 млн долларов).