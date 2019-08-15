НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,32 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 2532,1651 гривен за 100 долларов (+7,2334 гривен).

При этом курс доллара на 15 августа составляет 2524,9317 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, сегодня, 15 августа, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 28,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил 15 августа справочный курс на уровне 25,36 гривен за доллар, что на 12 копеек выше, чем 14 августа (25,24 гривен за доллар).

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 15 августа вырос на 10 копеек до 25,49 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 28,51 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,23 (25,12 - 14 августа), продажи - 25,49 (25,39 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,02 (27,98 - 14 августа), продажи - 28,51 (28,47 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 14 августа), продажи 3,96 (3,96 - 14 августа) грн за 10 рублей.