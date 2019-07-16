НБУ повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,86 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 июля установлен на таком уровне: 2586,4142 гривен за 100 долларов (+12,3222 гривен).

При этом курс доллара на 16 июля составляет 2574,092 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 16 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,05 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,00 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 25,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,35 гривен за евро.