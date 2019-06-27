НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,17 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 2617,7939 гривен за 100 долларов (+1,1557 гривен).

При этом курс доллара на 27 июня составляет 2616,6382 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 27 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 26,22 гривен за доллар, курс в покупке до 26,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,81 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, в покупке на 1 копейку до 26,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,88 гривен за евро.