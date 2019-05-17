Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 26,35 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 26,37 грн/доллар, курс в покупке - 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3500 - 26,3700 грн/доллар, евро 29,4513 - 29,4737 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3500 26,3700

EUR/UAH 29,4513 29,4737

RUB/UAH 0,4075 0,4082

Напомним, 16 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3750 грн/доллар, евро 29,4807 - 29,5030 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4089 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 2634,2913 гривен за 100 долларов (-3,112 гривен).