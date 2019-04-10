Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс зафиксировался на отметке 26,75 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 26,75 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,7200 - 26,7500 грн/доллар, евро 30,1107 - 30,1445 грн/евро, российский рубль 0,4126 - 0,4135 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7200 26,7500

EUR/UAH 30,1107 30,1445

RUB/UAH 0,4126 0,4135

Напомним, 9 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7500 грн/доллар, евро 30,1348 - 30,1659 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,69 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 2669,6098 гривен за 100 долларов (+5,196 гривен).