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НБУ повысил официальный курс доллара на 14 сентября

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 14 сентября Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 14 сентября установлен на уровне 26,69 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,692 гривен за 1 доллар (+0,0138 грн). При этом курс доллара на 13 сентября составляет 26,6782 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 14 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 14 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,48 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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