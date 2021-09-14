НБУ повысил официальный курс доллара на 14 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 14 сентября установлен на уровне 26,69 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,692 гривен за 1 доллар (+0,0138 грн). При этом курс доллара на 13 сентября составляет 26,6782 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)