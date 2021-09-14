НБУ підвищив офіційний курс долара на 14 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 14 вересня встановлений на рівні 26,69 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,692 гривень за 1 долар (+0,0138 грн). При цьому курс долара на 13 вересня становить 26,6782 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)