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НБУ повысил официальный курс доллара на 13 апреля

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс доллара снова вырос после снижения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9335 гривен за 1 доллар (+0,0241 грн). При этом курс доллара на 12 апреля составляет: 27,9094 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,23 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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