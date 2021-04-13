НБУ підвищив офіційний курс долара на 13 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлений на рівні 27,93 гривень за долар. Курс долара знову виріс після зниження напередодні.

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.