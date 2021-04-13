НБУ повысил официальный курс доллара на 13 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс доллара снова вырос после снижения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9335 гривен за 1 доллар (+0,0241 грн). При этом курс доллара на 12 апреля составляет: 27,9094 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)