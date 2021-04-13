НБУ підвищив офіційний курс долара на 13 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлений на рівні 27,93 гривень за долар. Курс долара знову виріс після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)