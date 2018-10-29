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НБУ повысил курс золота до 349,4 тыс. гривен за 10 унций

Новости » Финансы    29.10.2018 - 09:00
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, палладий подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,07% до 349,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 349381,7 грн за 10 тройских унций (+244,83 грн или на 0,07%);

Серебро - 4166,41 грн за 10 тройских унций (-11,67 грн);

Платина - 235172,99 грн за 10 тройских унций (+837,73 грн);

Палладий - 312339,12 грн за 10 тройских унций (-6436,18 грн).

НБУ повысил курс золота до 349,4 тыс. гривен за 10 унцийСкриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

 

 

 

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Новости Украины курс банковских металловзолотоНациональный банк Украины
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