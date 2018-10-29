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НБУ підвищив курс золота до 349,4 тис. гривень за 10 унцій

Новини » Фінанси    29.10.2018 - 09:00
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало, паладій подешевшав

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,07% до 349,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 29 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 349381,7 грн за 10 тройських унцій (+244,83 грн або на 0,07%);

Срібло - 4166,41 грн за 10 тройських унцій (-11,67 грн);

Платина - 235172,99 грн за 10 тройських унцій (+837,73 грн);

Паладій - 312339,12 грн за 10 тройських унцій (-6436,18 грн).

НБУ підвищив курс золота до 349,4 тис. гривень за 10 унційСкріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

 

 

 

НБУ на 29 жовтня встановив курс євро на рівні 32,06 грн/євро Курс долара на міжбанку знизився до 28,22 грн/долар
Новини України курс банковских металловзолотоНаціональний банк України
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