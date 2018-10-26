НБУ понизил курс золота до 349,1 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, платина подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,48% до 349,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 349136,87 грн за 10 тройских унций (+1650,26 грн или на 0,48%);

Серебро - 4178,08 грн за 10 тройских унций (+26,52 грн) ;

Платина - 234335,26 грн за 10 тройских унций (-115,58 грн);

Палладий - 318775,3 грн за 10 тройских унций (-3136,14 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.