НБУ повысил курс золота до 346,3 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,28% до 346,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346321,44 грн за 10 тройских унций (+966,9 грн или на 0,28%);

Серебро - 4023,47 грн за 10 тройских унций (+22,34 грн);

Платина - 219159,14 грн за 10 тройских унций (-95,92 грн);

Палладий - 335544,03 грн за 10 тройских унций (-4190,01 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.