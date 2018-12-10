НБУ повысил курс золота до 345,4 тыс. гривен за 10 унций

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,18% до 345,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 10 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345354,54 грн за 10 тройских унций (+637,61 грн или на 0,18%);

Серебро - 4001,13 грн за 10 тройских унций (-35,83 грн);

Платина - 219255,06 грн за 10 тройских унций (-2108,72 грн);

Палладий - 339734,04 грн за 10 тройских унций (-10154,6 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.