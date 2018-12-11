НБУ підвищив курс золота до 346,3 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,28% до 346,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346321,44 грн за 10 тройських унцій (+966,9 грн або на 0,28%);

Срібло - 4023,47 грн за 10 тройських унцій (+22,34 грн);

Платина - 219159,14 грн за 10 тройських унцій (-95,92 грн);

Паладій - 335544,03 грн за 10 тройських унцій (-4190,01 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.