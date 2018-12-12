НБУ повысил курс золота до 345,9 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,11% до 345,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345929,58 грн за 10 тройских унций (-391,86 грн или на 0,11%);

Серебро - 4026,72 грн за 10 тройских унций (+3,25 грн);

Платина - 217825,48 грн за 10 тройских унций (-1333,66 грн);

Палладий - 341980,46 грн за 10 тройских унций (+6436,43 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.