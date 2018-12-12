НБУ підвищив курс золота до 345,9 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,11% до 345,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345929,58 грн за 10 тройських унцій (-391,86 грн або на 0,11%);

Срібло - 4026,72 грн за 10 тройських унцій (+3,25 грн);

Платина - 217825,48 грн за 10 тройських унцій (-1333,66 грн);

Паладій - 341980,46 грн за 10 тройських унцій (+6436,43 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.