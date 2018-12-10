НБУ підвищив курс золота до 345,4 тис. гривень за 10 унцій

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,18% до 345,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 10 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345354,54 грн за 10 тройських унцій (+637,61 грн або на 0,18%);

Срібло - 4001,13 грн за 10 тройських унцій (-35,83 грн);

Платина - 219255,06 грн за 10 тройських унцій (-2108,72 грн);

Паладій - 339734,04 грн за 10 тройських унцій (-10154,6 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.