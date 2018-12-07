НБУ понизил курс золота до 344,7 тыс. гривен за 10 унций

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,32% до 344,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 7 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344716,93 грн за 10 тройских унций (-1104,14 грн или на 0,32%);

Серебро - 4036,96 грн за 10 тройских унций (-32,1 грн);

Платина - 221363,78 грн за 10 тройских унций (-3560,49 грн);

Палладий - 349888,59 грн за 10 тройских унций (+2151,19 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.