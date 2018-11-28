НБУ повысил курс золота до 344,3 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Все банковские металлы подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,61% до 344,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 28 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 344304,39 грн за 10 тройских унций (+2088,09 грн или на 0,61%);

Серебро - 4041,55 грн за 10 тройских унций (+64,63 грн);

Платина - 236365,86 грн за 10 тройских унций +(2576,87 грн);

Палладий - 321525,02 грн за 10 тройских унций (+3203,74 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.