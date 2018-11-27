НБУ повысил курс золота до 342,2 тыс. гривен за 10 унций

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,74% до 342,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 27 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 342216,3 грн за 10 тройских унций (+2509,59 грн или на 0,74%);

Серебро - 3976,92 грн за 10 тройских унций (-59,03 грн);

Платина - 233788,99 грн за 10 тройских унций (-1085,76 грн);

Палладий - 318321,28 грн за 10 тройских унций (-1052,78 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.